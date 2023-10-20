اليوم.. دعوات لمظاهرات حاشدة دعمًا لفلسطين بالقاهرة والمحافظات
كتب- إسلام لطفي:
دعت العديد من الكيانات السياسية، للخروج في مظاهرات حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.
ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.
كما أعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" الساعة ٢.٣٠ عصرًا.
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