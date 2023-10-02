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BBC

يا رب أكون أولى بها.. السيسي: اختاروا ما شئتم وأنا راضي

08:56 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عمارة:
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقال السيسي في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الوطني ليختاروا من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين.
وأضاف: يا رب أكون أنا أولى بها.
وأوضح: عايز أقول لكم إني عمري ما وعدت وعود ومقدرش أعمل، كل اللي هقوله، هفضل أشتغل أشتغل وربنا اللي بيوفق.
وأكمل السيسي: بقول للمصريين، هيسعدني جدا لما المصريين ينزلوا ويشاركوا، حتى والله لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للناس إن هنا فيه دولة وفيه إرادة، لإن ده هيشرفنا وهيشرف بلدنا.. اختاروا كما شئتم، وأنا والله راضي.

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