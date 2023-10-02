عاجل.. انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينتي مرسى علم والقصير

كتب- محمد صلاح:

شهدت مدينتا القصير ومرسى علم انقطاعًا تامًّا للتيار الكهربائي؛ بسبب سقوط ٤ أبراج جهد ٢٢٠ ك.ف.ا بالكيلو ٤٠ بين مدينتَي سفاجا والقصير.

وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ببعض قطاعات الشركة، موجهًا بإرسال ٢٠ ماكينة طوارئ وديزل مختلفة الأحمال؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق الاستراتيجية بالمدينتَين، أبرزها المستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من المؤسسات المهمة.

ونوه أبو وردة، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، بأن هناك تنسيقًا وتعاونًا على مدار الساعة بينه وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنطقة القناة لنقل الكهرباء؛ للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء حدوث تلك الواقعة والمضي قدمًا في إصلاح وصيانة الأبراج من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بأنه فور علمه بحدوث الواقعة وجّه نائبَين من الشركة للذهاب إلى مرسى علم والقصير لمتابعة ما يتم من خطوات على أرض الواقع والمساعدة في توفير التغذية الكهربائية للمناطق المهمة والاستراتيجية؛ خصوصًا أن صيانة الأبراج وإصلاحها ربما تستغرق وقتًا.