وزير التنمية المحلية: 371,7 مليون جنيه إجمالي مبيعات "سند الخير" منذ انطلاقها

كتب- محمد نصار:

أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 371,7 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 75، حيث بلغ حجم المبيعات فيها ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وذلك في محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية- الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، لمتابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بالأحياء الشعبية والقرى في 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة " سند الخير " طافت خلال أسبوعها ال75 مختلف القرى والأحياء في16 محافظة بعدد يصل إلى 60 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة ، وبني سويف ، والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حده، و8 سيارات في محافظات الجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والإسماعيلية، و7 سيارات في الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات بأسيوط والبحيرة، و4 سيارات لمحافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، وسيارتان بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بالأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح آمنة أن مبادرة "سند الخير" تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% في سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير إعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضي 209,3 مليون جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير" بتركيز تواجدها في قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد و مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية ، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية .

ولفت آمنة إلى أنه يتابع أولا بأول نتائج مبادرة "سند الخير" من خلال عرض تقرير أسبوعي من فريق عمل المبادرة عن السلع المتوفرة على أرض الواقع ، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، إضافة إلي إعادة توزيع سياراتها جغرافيـا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "سند الخير" مستمرة في مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق أهداف مصر في التنمية المستدامة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة بالمبادرة ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.