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وزير الري : محطات الرفع هي القلب النابض للوزارة ولو عطلت مفيش مياه هتوصل للمنازل

03:25 ص الإثنين 02 أكتوبر 2023

تفقد محطات الرفع بابنوب (11)

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية: «محطات الرفع هي القلب النابض للوزارة، ولا بد أن تعمل على مدار الساعة، والساعة أو الاتنين الي بتعطل فيهم مئات وآلاف المزراعين مبتوصلش ليهم المياه والمنازل كذلك، ولازم يتعمل ليها صيانة وإحلال وتجديد، ومكنش دا بيحصل قبل 2014).

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)

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محطات الرفع حكاية وطن الرئاسة

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