وزير الطيران المدني يلتقي مسئولي "هواوي" العالمية لبحث عملها في المطارات

كتب- محمد عبيد:

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، مع مسئولي شركة هواوي لتكنولوجيا التقنية الرقمية، حيث أطلع الوزير على أحدث التقنيات المقدمة من الشركة العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية المتطورة والحوسبة السحابية، وتم استعراض عمل الشركة في العديد من المطارات العالمية ومن أهمها مطاري هونج كونج وشانجى الدوليين، بالإضافة إلى الخدمات المتطورة لتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران المدني.

جاء اللقاء في إطار مشاركة مصر في الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المقام بالعاصمة الصينية بكين والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وقد حضر اللقاء قيادات وزارة الطيران المدني ومن جانب شركة هواوي جيم ليو الرئيس التنفيذي لهواوي بمصر ، وفليكس شى الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بالإضافة إلى ممثلين عن فريق الشركة من مصر و المقر الرئيسي.

وأعرب وزير الطيران المدني، عن تقديره لهذا اللقاء المثمر؛ والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على إدخال كافة التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف أنشطه الطيران المدنى، والتعرف على سبل الإستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركة.

وأكد الوزير، على أهمية استخدام ورقمنة الخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات بما يتماشي مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التحول الرقمي والاعتماد على منظومة الذكاء الاصطناعي، والاستفاده من خبرة الشركه وإمكانياتها فى تقديم الحلول التقنية بما يحقق المرونه والسرعة والكفاءة و يتواكب مع المتغيرات العالمية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية وبما يعزز المكانة الريادية التي تحظي بها مصر على خريطة المطارات العالمية.