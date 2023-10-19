"أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث الدوري الإفريقي لكرة القدم

كتب- إسلام لطفي:

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأبرمت إدارة القطاع عقدًا تبث بموجبه مباريات البطولة على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي تفتتح غدًا بمباراة سيمبا التنزاني والأهلي المصري بالعاصمة دار السلام.

وتقام البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هي الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وتجرى البطولة في الفترة من 20 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر القادم، وتبلغ قيمة جوائزها 14 مليونًا و400 ألف دولار.