بالصور.. متضامنون يحرقون علم إسرائيل أمام نقابة الصحفيين
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كتب- محمد أبو بكر:
أحرق متضامنون مع القضية الفلسطينية العلم الإسرائيلي في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم لدعم الشعب الفلسطيني أمام العداوان الغاشم الإسرائيلي والذي استهدف أمس مستشفى المعمداني بغزة.
ونظّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني، خاصة بعد مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني أمس.
يُذكر أنه شارك، في الوقفة، عدد من الشخصيات، منها خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وحمدين صباحي، الصحفي والمرشح الرئاسي الأسبق، وأحمد دومة، الناشط السياسي، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق.
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