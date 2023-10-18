تحالف الأحزاب يشيد بموقف السيسي الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

كتب- مصراوي:

أشاد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بالموقف الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة يوم السابع من أكتوبر، ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلطسينيين إلى سيناء، وهو ما أعلنه بوضوح اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني.

كما ثمن التحالف رفض الرئيس السيسي عبور الأجانب معبر رفح، وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأخيرا رفضه مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عمان، مما أدى إلى إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم بالأردن.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع - في بيان اليوم الأربعاء - تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على سيادة مصر على كامل التراب الوطني، بعد مجزرة إسرائيل ضد مستشفى المعمداني بغزة، التي أودت بحياة 500 شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلن التحالف إدانته واستنكاره الشديد لمجزرة مستشفى المعمداني بغزة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، مؤكدًا أنه يقف خلف الرئيس السيسي ويثمن على بعد نظره وحرصه على الحفاظ على الدولة المصرية وأراضيها ، داعمين للقوات المسلحة والشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان للمصريين.