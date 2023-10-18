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التحالف الوطني يؤيد موقف الرئيس السيسي.. ويدعو للاعتصام أمام معبر رفح

12:50 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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القاهرة - مصراوي:

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأربعاء، تأييده الكامل حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي المنعقد بقصر الرئاسة مع المستشار الألماني، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لكافة أعضائه وكياناته.

وشدد التحالف في بيان اليوم، على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

وأكد حشده لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.

سوق مصراوى

التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي معبر رفح

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