الوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين في مؤتمر الإفتاء العالمي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

طالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من جميع الحاضرين في المؤتمر العالمي الثامن لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي انطلقت فاعلياته صباح الأربعاء، بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من مائة دولة وبمشاركة أممية واسعة.

وبدأت الفاعلية بتلاوة قرآنية مباركة للدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويشهد المؤتمر يشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، وتشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة في المؤتمر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يلقيها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وسيلقي كلمة الكنيسة المصرية نيافة الأنبا إرميا.

ويلقي كلمـة "القدس" الدكتـور محمود صدقي الهبـاش، قاضي قضـاة فلسـطين، مستشـار الرئيـس الفلسطيني للشئون الدينيـة، وكلمة منظمـة التعـاون الإسلامي الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة عن الوفود المشاركة يلقيها الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، وكلمة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، والدكتور عمر الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويحظى المؤتمر بمشاركة أممية كبيرة، ويلقي كلمة الأمم المتحدة ميجيل موراتينــوس، وكيــل الأمين العام للأمم المتحــدة، الممثــل السـامي لحوار الحضــارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية ماريون لاليـس، منسقة مكافحـة كراهيـة المسـلمين فـي المفوضية الأوروبية ببروكسـل.

وتدور نقاشات جلسات المؤتمرحول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: "تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثاني يدور حول: "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، والثالث يناقش: "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني".

وسيتم في ختام المؤتمر الإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، منها الْمَعْلَمَة الِمْصَرِيَّة لِلْعُلُومِ الْإِفْتَائِيَّةِ لتصل إلى 90 مجلدًا، وإِصْدَار مِيثَاقِ شَرَفٍ لِدُورِ الْفَتْوَى فِي مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وأيضًا إطلاق بوابةI Fatwa.org ، وإعلان الفائز بجَائِزَة الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ، والعديد من المشروعات الأخرى كإِنْشَاء مَرْكَزِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ الْإفْتَائِيِّ، والْإِعْلَان عَنْ مُنْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَصِّينَ بِقَضَايَا الْأَقَلِّيَّاتِ الْمُسْلِمَةِ وَفَتَاوِيهَا، وغيرها من المبادرات والمشروعات.