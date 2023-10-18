عمل إسرائيلي همجي وإبادة جماعية.. وكيل "دفاع الشيوخ" يدين مجزرة مستشفى المعمداني

كتب- نشأت علي:

أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، واستنكر ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من مجزرة للمستشفى الأهلي العربي المعمداني؛ الذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء من أطقم المستشفى والمرضى والمواطنين الذين احتموا به نتيجة تهدم منازلهم من نيران الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أيام .



وأكد نصير، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا العمل وما سبقه من أعمال يعد بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك الشرعية الدولية وأبسط القيم الإنسانية، ويعد استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وسط صمت تام من قِبل المجتمع الدولي.



ودعا عضو البرلمان العربي كل البرلمانات في كل دول العالم إلى إدانة هذا العمل الهمجي، والمطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر الغاشمة التي أصبحت سلوكًا يوميًّا تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد نصير على ضرورة فتح تحقيق دولي وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل؛ حيث ما قام به الكيان الصهيوني يمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



وثمن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ما تقوم به الدولة المصرية من تحركات على كل الأصعدة؛ لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والدعوة إلى عقد قمة دولية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى مائدة المفاوضات؛ وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.