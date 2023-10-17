القومي لحقوق الإنسان يدين مجزرة مستشفى "المعمداني".. ويدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري

كتب -محمد نصار:

أدان المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم جريمة قصف مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء الذين كان يحتمون بالمؤسسة الصحية خشية تعرضهم للقصف الجوي.

وقال المتحدث باسم المجلس - في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن ما يجري على أرض غزة هو انتهاك صارخ وإجرامي للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين في زمن الحروب.

وأضاف إبراهيم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يدعو منظمة الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الجرائم الحالية ضد الشعب الفلسطيني ووضع نهاية للمجازر البشعة ودعوة الدول الأعضاء إلى التوقف عن حسابات السياسة الضيقة والانتصار للإنسانية التي أهدرت قيمتها على نحو غير مسبوق فوق الأراضي الفلسطينية.