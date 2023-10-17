القومي لحقوق الإنسان يدين مجزرة مستشفى "المعمداني".. ويدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري
كتب -محمد نصار:
أدان المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم جريمة قصف مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء الذين كان يحتمون بالمؤسسة الصحية خشية تعرضهم للقصف الجوي.
وقال المتحدث باسم المجلس - في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن ما يجري على أرض غزة هو انتهاك صارخ وإجرامي للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين في زمن الحروب.
وأضاف إبراهيم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يدعو منظمة الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الجرائم الحالية ضد الشعب الفلسطيني ووضع نهاية للمجازر البشعة ودعوة الدول الأعضاء إلى التوقف عن حسابات السياسة الضيقة والانتصار للإنسانية التي أهدرت قيمتها على نحو غير مسبوق فوق الأراضي الفلسطينية.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: