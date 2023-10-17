تمكين المرأة القيادية باستخدام التقنيات الحديثة.. فعاليات اليوم الثاني لبرنامج "هن رائدات"

كتبت: نور العمروسي

واصلت مؤسسة "هي تستطيع" للتنمية؛ برئاسة الدكتورة دعاء زهران، فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي "هن رائدات"؛ بمشاركة عدد من القيادات النسائية؛ تستمر فعالياته حتي 17 من اكتوبر الجاري.

وناقشت الفعاليات تمكين المرأة القيادية باستخدام التقنيات الحديثة اتخاذ القرار، وذلك في إطار سعي مؤسسة هي تستطيع للتنمية لزيادة مهارات وخبرات السيدات لزيادة فرص عملهم في مناخ مناسب وملائم لهن.

ومن جانبه أكد الدكتور رجائي هاني مدرب العلوم التطبيقية أن القائد يعد الشخص القادر على إقناع الآخرين بمهارات العرض والتقديم وبمهارات التعامل مع القدرة والرغبة الداخليه لديهم مطالباً بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بزيادة الوعي والمعرفة حول قضايا المرأة العربية، واتخاذ إجراءات يمكن من خلالها تحقيق التغيير الإيجابي بما يعزز دور المرأة في خطط وبرامج التنمية بشكل عام.

وطالب "هاني" بضرورة استمرار المرأة على تطویر مهاراتها الذاتیة لمواكبة التطور والتقدم السریع في كافة المجالات، لضمان استمرارها في مواكبة متطلبات العمل القیادي والقیام بدورها الإيجابي في التنشئة الاجتماعیة التي تقوم على المساواة بین الجنسین وإعطاء المرأة حقها في حریة التعبیر عن الآخر واتخاذ القرار.

وأوضح أن المرأة القائدة تكون صاحبة رؤیة وصورة مستقبلیة تقوم بتوضیحها لجمیع المسؤولین مما یسهم في إیجاد هدف عام یسعى الجمیع إلي تحقیقه، كما أنه يجب طرح خيارات بديلة لدعم دور كل مؤسسات المجتمع بهدف القضاء على كافة صور وأشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع فرص الإستثمار والإدخار و الممارسات الإجتماعية الخاطئة ضد المرأة.