رئيس"البحيرة للكهرباء": 361 مليون جنيه قيمة سرقات التيار خلال العام المالي الماضي

كتب - محمد صلاح:

كشف المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه بلغ إجمالى عدد حالات سرقات التيار الكهربائى خلال العام المالى 2022/2023 387 ألف حالة مقابل عدد 346 ألف حالة بنسبة تطور قدرها قدرها 12%.

وأشار إلى أنه بلغت إجمالى قيمة سرقات التيار الكهربائى خلال العام المالى 2022/2023 361 مليون جنيه مقابل 281 مليون جنيه العام الماضي بنسبة تطور قدرها قدرها 28%.

وأوضح عبد الشافى فى تصريحات خاصة ل"مصراوى"، أنه بلغ إجمالي التحصيل النقدي بجميع الأغراض بالعام المالي2022/2023 مبلغ 10410.294 مليون جنيه مقابل مبلغ 9723.076 مليون جنيه متحصلات العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 677.06مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي المقدم للتحصيل لجميع الأغراض نحو 17883.90مليـــــون جنيه بالعام المالي2022/2023 مقابل 15945.76 مليون جنيه بالعام المالي 2021/2022 في حين بلغ إجمالي المحصل نقدي وتسويات من جميع الأغراض بالعام المالي 2022/2023 مبلغ 11696.163 مليون جنيه مقابل مبلغ 10837.79 مليون جنيه بالعام المالي 2021/2022.

وأكد أنه بلغ إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة بالشركة بنهاية العام المالى مليون و٢٠٧ الف و ٨٣٠ فى حين أن بلغ إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بهاية العام المالى 2021/2022 مليون و١١ الف و٩٢٩ عداد بنسبة تطور قدرها 19 %.