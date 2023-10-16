إعلان

BBC

حازم عمر: متخصصون وخبراء شاركوا في وضع برنامجي الانتخابي

07:16 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يوجد متخصصين وخبراء شاركوا في إعداد برنامجه الانتخابي في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

وأوضح أنه تم التركيز على بعض المشكلات لحلها حال فوزه بالانتخابات.

وأضاف خلال مؤتمر نظمه لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية، أنه يعتمد على برنامج سياسي يرسخ للحياة الحزبية ويدعم الأحزاب.

وأشار إلى أنه يشارك في الانتخابات بتجربة جديدة ورؤية حزبية.

سوق مصراوى

حازم عمر مرشحو الرئاسة انتخابات الرئاسة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

أثناء جلسة نتنياهو- إخلاء عاجل لمبنى الكنيست الإسرائيلي بسبب صواريخ المقاومة