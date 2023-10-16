حازم عمر: متخصصون وخبراء شاركوا في وضع برنامجي الانتخابي
كتب- إسلام لطفي:
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يوجد متخصصين وخبراء شاركوا في إعداد برنامجه الانتخابي في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.
وأوضح أنه تم التركيز على بعض المشكلات لحلها حال فوزه بالانتخابات.
وأضاف خلال مؤتمر نظمه لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية، أنه يعتمد على برنامج سياسي يرسخ للحياة الحزبية ويدعم الأحزاب.
وأشار إلى أنه يشارك في الانتخابات بتجربة جديدة ورؤية حزبية.
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: