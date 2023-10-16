حازم عمر: متخصصون وخبراء شاركوا في وضع برنامجي الانتخابي



كتب- إسلام لطفي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يوجد متخصصين وخبراء شاركوا في إعداد برنامجه الانتخابي في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

وأوضح أنه تم التركيز على بعض المشكلات لحلها حال فوزه بالانتخابات.

وأضاف خلال مؤتمر نظمه لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية، أنه يعتمد على برنامج سياسي يرسخ للحياة الحزبية ويدعم الأحزاب.

وأشار إلى أنه يشارك في الانتخابات بتجربة جديدة ورؤية حزبية.