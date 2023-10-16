بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة (أغيثوا غزة) لدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة- أ ش أ:

أطلق بيت الزكاة والصدقات حملة (أغيثوا غزة) لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك تحت شعار "جاهدوا بأموالكم..وانصروا فلسطين".

وذكر بيت الزكاة - في بيان اليوم الاثنين - أن الحملة تأتي لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم على مدار عشرة أيام متواصلة سقط خلالها أكثر من 2750 شهيدًا و10 آلاف مصاب وهدم آلاف المنازل جرَّاء ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر وجرائم بشعة، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح أننا نستهدف تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة التي تحتوى على أطنان من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية للأطفال، وذلك من منطلق قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُؤْمِنُ ‌لِلْمُؤْمِنِ ‌كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا".

وتابع أنه فتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، وذلك في إطار برنامج (إغاثة) أحد برامج بيت الزكاة الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية.

وأشار إلى أنه يقف بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعمه له في مكافحة طغيان إسرائيل، مشيدًا بمساعي الشعب الفلسطيني ونضاله، مطالبًا بتقديم الدعم الدائم للقضية الفلسطينية بالدعاء والتبرع من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد غطرسة قوات الاحتلال.

وأوضح حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].