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القومى للمرأة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين بالمجان

09:29 م الأحد 15 أكتوبر 2023

الدكتورة مايا مرسي

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كتبت- نور العمروسي:
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للسيدات ذوى الإعاقة البصرية (الصادر لهن بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهن) بالمجان وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه التوجيهات التي تعد استكمالاً لنهج وجهود الدولة المصرية في دعم المرأة وتؤكد الدعم والمساندة الدائمة من وزارة الداخلية للمرأة المصرية تفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسئوليتها الإجتماعية لتعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات ذوى الإعاقة مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما.

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مايا مرسي المجلس القومي للمرأة وزارة الداخلية استخراج الأوراق الثبوتية المكفوفين

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