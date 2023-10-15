كاتب صحفي: كتابة التاريخ الفلسطيني شكلت وعي أجيال عديدة

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كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

قال الكاتب الصحفي كارم يحيى، إنه يوجد مدرسة في كتابة التاريخ الفلسطيني تبلورت في فترة الستينيات وشكلت وعي أجيال لاحقة، وليس في فلسطين فقط ولكن بامتداد العالم العربي كله.

وأضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، أن كتابات المؤرخ الفلسطيني عبدالقادر ياسين، نشر الكثير منها في القاهرة بعد ١٩٦٧ في مجلة الطليعة والكاتب.

ونظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها".

وتضمنت الندوة مناقشة كتاب المؤرخ والباحث والكاتب الفلسطينى عبد القادر ياسين الصادر مؤخرًا بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية فى القرن العشرين"، فضلًا عن راهن ومستقبل الحركة على ضوء التطورات الأخيرة.

وشارك في الندوة صلاح عبد الرؤوف الباحث المتخصص فى قضايا فلسطين، وحسام محمود ممثلًا عن حركة مقاطعة إسرائيل "بى دى إس"، والكاتب الصحفي والباحث كارم يحيى.