خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والفول والعدس وتراجع السكر

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والعدس في الأسواق اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار السكر والأرز السائب، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 20 جنيها بالأسواق اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد (موقع رسمي)

70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض أسعار البطاطس والملوخية وزيادة الفاصوليا بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والعدس وانخفاض السكر والأرز السائب بالأسواق اليوم

زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات