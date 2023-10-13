جمع 14 ألف توكيل.. حملة أحمد الطنطاوي تعلن فشله في جمع التوكيلات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت حملة أحمد الطنطاوي، عن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.

وأوضحت الحملة، أن "طنطاوي" فشل في الحصول على التوكيلات اللازمة حيث حصل على حوالي 14 ألف توكيلاً فقط، وهو ما يعني عدم استكمال التأييدات اللازمة.

وتنتهي لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، من تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024 غدًا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين حتى الآن بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهما المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.