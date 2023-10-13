المتحدث العسكرى: تنفيذ تجربة لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تنفيذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة " مصر-9 "، والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية انقاذ طاقم وركاب سفينة تعرضت لحدوث حريق أثناء الإبحار قبالة الشواطئ المصرية بنطاق محافظة بورسعيد، بإتباع جميع إجراءات ونظم للاستغاثة والسلامة البحرية العالمية.

وقال في بيان له، الجمعة، إنه شارك فى تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والجهات المعنية لعدد من الوزارات والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وأوضح، أن التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض حياة أى إنسان للخطر والوصول إلى كافة المناطق التى يصعب الوصول إليها لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم.

وأشار إلى أن التجربة " مصر-9 " تأتي تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية لمواجهة كافة المخاطر والأزمات . جدير بالذكر أنه تم إستخدام أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لأول مرة فى تنفيذ التجربة والتى تعمل على ربط جميع مؤسسات الدولة بما يحقق سرعة الاستجابة والتصدي للكوارث والأزمات الطارئة.