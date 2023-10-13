عقد مقارئ وإلقاء خطبة الجمعة.. الأوقاف: انطلاق قوافل دعوية لـ 10 محافظات

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عشر قوافل دعوية، الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيرة إلى أن القوافل تتوجه إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف)

2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين)

3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط)

4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)

5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك)

6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)

7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد)

8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج)

9- مديرية أوقاف أســوان (دراو)

10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض)

وأكدت أنه ضمن خطتها وزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يتم اليون افتتاح ( 17 ) مسجدًا، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

مديرية أوقاف شمال سيناء

13. مسجد الصفا – بئر العبد

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مسجد الشيخ مصطفى إسماعيل – ميت غزال – السنطة