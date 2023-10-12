الكلية الفنية العسكرية: الطالب يخضع لكافة العلوم الحديثة والمتطورة



كتب- محمد سامي:

أكد اللواء د/ إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، أن تخريج دفعة جديدة في الفنية العسكرية، بمثابة مورد جديد للقوات المسلحة المصرية، لأن طلاب الكلية الفنية العسكرية مسئولة عن تخريج ضابط مهندس قادر على التعامل مع المعدات بشكل احترافي وعسكري في نفس الوقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطالب يخضع في الكلية لكافة العلوم الحديثة والمتطورة، إذ يتم تطوير المناهج ووسائل التدريب بشكل دائم ومستمر سواء على مستوى الطلاب والمعامل والمحاكيات وأعضاء هيئة التدريس وقاعات الدراسة والمعامل ضمن رؤية متكاملة لاستيعاب كافة ما يحدث في العالم من متغيرات.

وأشار إلى أن الكلية تحتوي على ٨ برامج تعليمية أساسية وأكثر من 38 تخصص، وأحدث التخصصات المنضمة للكلية هو هندسة الفضاء، بحيث يتم تغطية كل التخصصات المطلوبة في الدولة، مؤكدا أن الكلية الفنية العسكرية تتعاون مع شركاء محليين ودوليين في تطوير و تأهيل الضباط بشكل عملي ونظرى.

وأكد أن خريج الفنية العسكرية يضاهي خريج الجامعات العالمية المناظرة، كما يقدم خدمات لاستكمال الدراسات العليا و الماجستير والدكتوراه بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل مستدام، مشيرا إلى ان الطلاب خريجي الكلية لديهم تأهيل يجعلهم قادرين على المشاركة بكفاءة في كافة المهام المطلوبة.