الرئيس السيسي: حدودنا مشتعلة.. ومصر آمنة مطمئنة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: "راجعوا الأحداث اللي موجودة على حدودنا.. هتجدوا أنها مشتعلة".

وأوضح السيسي، "لما يكون عندك جار عنده مشكلة بتتأثر بيها.. البيوت حولنا مشتعلة، ولكن شاءت إرادة الله أن تظل مصر آمنة مطمئنة"، وقد يكون هناك تحديات وصعوبات ولكن الأمر أن نظل صامدين وآملين ومتفائلين بالله.

وتابع: "مصر تدير سياستها بشكل يهدف أولاً وأخيرا إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون".