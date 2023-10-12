بالفيديو.. السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري
كتب- إسلام لطفي:
بدأ حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بمراسم وضع وسام الجمهورية على علم القوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيد.
وظهر في سماء العرض طائرات مقاتلة، تشكل رقم 50 تزامنا مع احتفال اليوم بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.
وأعلن العميد ياسر وهبة، مقدم الحفل، تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري، حيث قام الرئيس السيسي بتقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.
وعقب ذلك ظهرت في سماء العرض طائرات الهليكوبتر (جازيل) تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة المصرية وأعلام الأفرع الرئيسية وعلم الأكاديمية العسكرية.
سوق مصراوى
-
أحدث مكنسة كهربائية 2023 بخصم حتى 33%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: