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BBC

السيسى يشهد عرضًا جويًا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

05:53 م الخميس 12 أكتوبر 2023

السيسى يشهد عرضًا جويًا خلال حفل تخرج دفعة جديدة م

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كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، عرضًا جويا لأحدث المقاتلات، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وتعتبر الكلية الحربية، مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكري العلمي الذي يعتبرالأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية