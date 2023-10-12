السيسى يشهد عرضًا جويًا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، عرضًا جويا لأحدث المقاتلات، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.
وتعتبر الكلية الحربية، مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكري العلمي الذي يعتبرالأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.
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