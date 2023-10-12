إعلان

BBC

ذكرى انتصار أكتوبر.. الطائرات الحربية تشكل رقم 50 في سماء الأكاديمية العسكرية "فيديو"

05:52 م الخميس 12 أكتوبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:
شكَّلت الطائرات الحربية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، اليوم الخميس، رقم 50 في سماء الأكاديمية العسكرية، تزامنًا مع احتفالات العيد الـ 50 لحرب 6 أكتوبر 1973.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.
وحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.


سوق مصراوى

انتصارات أكتوبر نصر أكتوبر عرض جوي الكليات العسكرية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية