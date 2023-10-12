ذكرى انتصار أكتوبر.. الطائرات الحربية تشكل رقم 50 في سماء الأكاديمية العسكرية "فيديو"



كتب- إسلام لطفي:

شكَّلت الطائرات الحربية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، اليوم الخميس، رقم 50 في سماء الأكاديمية العسكرية، تزامنًا مع احتفالات العيد الـ 50 لحرب 6 أكتوبر 1973.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

وحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





