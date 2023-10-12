إعلان

BBC

بدء مؤتمر نقابات "عمال مصر" لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

03:00 م الخميس 12 أكتوبر 2023
  • عرض 10 صورة
    2المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي
  • عرض 10 صورة
    5المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي1
  • عرض 10 صورة
    6المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي1
  • عرض 10 صورة
    7المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي1
  • عرض 10 صورة
    8المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي1
  • عرض 10 صورة
    9المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي1
  • عرض 10 صورة
    4المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي1
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي
  • عرض 10 صورة
    3المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتأييد السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمره الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب بيان للاتحاد الخميس، يُعقد المؤتمر العمالي الجماهيري برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والرياضيين.

ويأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.

اقرأ أيضًا:

حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية

تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

سوق مصراوى

مؤتمر نقابات عمال مصر الانتخابات الرئاسية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market