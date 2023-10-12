بدء مؤتمر نقابات "عمال مصر" لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمره الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب بيان للاتحاد الخميس، يُعقد المؤتمر العمالي الجماهيري برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والرياضيين.

ويأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.

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