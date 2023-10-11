حدث في 8 ساعات| السيسي يطالب بوقف نزيف الدماء بفلسطين ونتيجة 30 ألف معلم بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وفتح باب الاستعلام عن نتيجة 30 ألف معلم بالقاهرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي وسلطان عمان يشددان على دفع جهود التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

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بالأسماء.. نتيجة المرحلة الأولى للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسي، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى بمسابقة الـ30 ألف معلم.

وأضافت المديرية، في بيان الأربعاء، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ثم طباعة الإخطار، والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار؛ لاستلام جواب التسكين.

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السيسي يشدد على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

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"معلومات الوزراء" يناقش أفكار الخبراء وشباب الباحثين لدعم السياحة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل حول قطاع السياحة، للخروج بتوصيات لتعزيز الأداء بذلك القطاع، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بمشاركة عدد من المستثمرين والخبراء والتنفيذيين وشباب الباحثين، وذلك ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا" التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، لوضع 50 فكرة مبتكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

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الخط السادس للمترو "الخصوص- المعادي الجديدة".. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي؛ لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

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هيئة الدواء تحذر من دواء شهير لمرضى الربو

طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بمراجعة عبوات من مستحضر لعلاج حالات الربو الشديدة.

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قبل إعادة افتتاحه.. تعرف على آثار المتحف اليوناني الروماني

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم المتحف اليوناني - الروماني بالإسكندرية، بعد تطويره.

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وزير الدفاع الأمريكي: سنضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه لحماية نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه بهدف "حماية نفسها" على حد تعبيره، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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"الفلك": كسوف للشمس السبت المقبل يستغرق أكثر من 5 ساعات

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن الكسوف الحلقي للشمس الذي تشهده الكرة الأرضية يوم السبت المقبل في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.

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مصادر مصرية: لم نبلغ إسرائيل بوجود نيَّات لدى "حـماس" لتنفيذ هجومها

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نيَّات لدى حركة حـماس لتنفيذ هجومها.

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أحد مشايخ سيناء: لن نسمح بالتفريط في شبر من سيناء

قال الشيخ عبد الله سلامة الأبرق، أحد مشايخ سيناء، إن مصر دخلت في العديد من الحروب للدفاع عن الوطن والأمة العربية، وقواتنا المسلحة هي كرامتنا في الداخل والخارج.

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الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لخدمة مسلمي نيوزيلاندا

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية لأبناء نيوزيلاندا؛ لتعزيز قدراتهم في إتقان لغة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الأزهر لديه 17 طالبا وطالبة من نيوزيلاندا، يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر الشريف.

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الأزهر لأبناء فلسطين: خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا

جدد الأزهر الشريف تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة، وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات، فالأرض أمومةٌ وعِرضٌ وشرفٌ، ويوجِّه الأزهر رسالته لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.

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يخدم 5 محافظات بالصعيد.. سويلم يتابع تنفيذ مشروع "قناطر ديروط الجديدة"

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الأربعاء، من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

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جميلة إسماعيل تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية

قررت الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات حزب الدستور أمس، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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رئيس الوزراء يفتتح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم.

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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تفتح باب الانضمام إليها

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فتح باب الانضمام للحملة الرسمية.

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5 فصول ورسائل مهمة.. ننشر دليل الصحة بشأن الصحة الإنجابية وقضايا السكان

أعدّت وزارة الصحة والسكان، دليلًا إعلامياً للتوعية بشأن رسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية، في أعقاب المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي عقدته الشهر الماضي.

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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من البرودة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة معظم المحافظات.

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