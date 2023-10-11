قبل إعادة افتتاحه.. تعرف على آثار المتحف اليوناني الروماني

كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم المتحف اليوناني - الروماني بالإسكندرية، بعد تطويره.

وفي ضوء هذا الأمر، أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، أن مبنى المتحف اليوناني الروماني نفسه قيمة تاريخية وأثرية وقد أنشىء منذ 131 عام، ومسجل كأثر بالقرار رقم 822 لسنة 1983، ويحمل الشارع الموجود به المتحف اسمه وهو متفرع من شارع فؤاد خلف مبنى محافظة الإسكندرية.

وقال ريحان في تصريحات له: أنشأت المتحف مصلحة الآثار بالتعاون مع بلدية الإسكندرية عام 1892م وبدأت فكرة تأسيس متحف بمدينة الإسكندرية عام 1891م نتيجة اقتراح الجاليات الأجنبية والمجموعات الخاصة التى تكونت بواسطة هذه الأسماء (بيجول، زيزينيا، هارس، ديمتريو) للحفاظ على تراث الإسكندرية، وكانت بداية إنشاء المتحف فى منزل مؤجر بطريق رشيد (شارع فؤاد حاليًا) وكان يتكون من أربع أو خمس حجرات حتى تقرر بناء المتحف شمال المتحف الأول عام 1892م، مصمم المتحف المهندس (ديتريش وستيون).

وينوه "ريحان" إلى افتتاح المتحف رسميًا الخميس 26 ديسمبر 1895م بحضور خديوي مصر عباس حلمي باشا في احتفال تم تسجيله داخل إطار خشبى يحتوى على محضر الافتتاح وتوقيعات الخديوى عباس حلمي.

وأضاف ريحان: المتحف في عام 1899م كان يتكون من عشر صالات، وفى عام 1896 تم إضافة الصالتين 11، 12، وفي عام 1899تم إضافة الصالات من 13 إلى 16، وفي عام 1904 تم افتتاح الصالات من 17 حتى 22، وكان المتحف يتطور تطورًا سريعًا بفضل النشاط المتميز لمديره الأول (جيسب بوتي) الذي تولى إدارة المتحف منذ تقرر إنشاؤه عام 1892.

وتابع ريحان: يضم المتحف مجموعة كبيرة من الآثار تبلغ 45 ألف قطعة بما فيها المعروض والموجود بالمخازن، منها الآثار المكتشفة بالإسكندرية وماحولها، ومعظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني منذ نشأة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد، وكذلك مقتنيات من الآثار المصرية القديمة ولوحات من الفيوم.

أشهر تماثيل المتحف رأس من الرخام الأبيض يمثل يوليوس قيصر، رأس من الرخام يمثل الإسكندر الأكبر ، مومياء من العصر الروماني عليها صورة المتوفى بالألوان من الفيوم.