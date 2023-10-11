السيسي وسلطان عمان يشددان على دفع جهود التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية
كتب- محمد سامي:
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاتصال تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع، حيث اتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرضا الاتصالات الجارية في هذا الصدد.
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