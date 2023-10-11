3 ظواهر جوية في الطقس.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والشبورة

أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقي الأنحاء، كما تنحسر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وقالت الهيئة إنه يسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد، ومن المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الهيئة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية، و27 درجة على السواحل الشمالية.

وأكدت هيئة الأرصاد: يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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