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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

12:45 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العميد أ.ح خالد المرسى عبد العزيز السماحي للتعزية في وفاة اللواء متقاعد محمد سعيد زكي.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أ.ح علاء الدين عادل حزين للتعزية في وفاة اللواء متقاعد سعيد محمد حجاج، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوبين للتعزية خالد المرسى عبد العزيز محمد سعيد زكي

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