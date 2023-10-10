الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العميد أ.ح خالد المرسى عبد العزيز السماحي للتعزية في وفاة اللواء متقاعد محمد سعيد زكي.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أ.ح علاء الدين عادل حزين للتعزية في وفاة اللواء متقاعد سعيد محمد حجاج، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.