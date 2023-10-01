حزب الإصلاح والنهضة يوجه بالحشد لدعوة الرئيس السيسي بالترشح بالانتخابات الرئاسية
القاهرة- أ ش أ:
وجه حزب الإصلاح والنهضة كافة قواعده وكوادره بكافة المحافظات للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأكد الحزب -في بيان اليوم الأحد - دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها سيادته كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وشدد على ما أكد عليه في بياناته السابقة من أنه يضع جميع مقارات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم الرئيس السيسي وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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