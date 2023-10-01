"مبكرًا".. توجيه مهم من الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية

كتب- أحمد جمعة:

أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مبكرًا قبل دخول فصل الشتاء، وقبل بدء ذروة انتشار الإنفلونزا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات مهمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

وأشار في منشور توعوي، إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام.

وشدد على أن الاستفادة القصوى من اللقاحات تكمن في بداية فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل (الإنفلونزا، نزلات البرد، الفيروس التنفسي المخلوي)، لافتا إلى أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجيم، وسعال، وأعراض أخرى، وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة حريصة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية ويجب أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء.