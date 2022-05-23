Masrawy logo white

إعلان

الإبداع المصري وآليات مواجهة التطرف في ملتقى التنوير بأسوان

11:45 م الإثنين 23 مايو 2022
الإبداع المصري وآليات مواجهة التطرف في ملتقى التنوير بأسوان

هشام عطوة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برنامج ملتقى التنوير ندوة عن قضية "الإبداع المصري وآليات مواجهة التطرف" وذلك بقصر ثقافة أسوان.

يشارك فيه نخبة من النقاد والباحثين وهم الكاتب أحمد أبوخنيجر، حسني اللاتاتي، الكاتبة تيسير النجار، يدير اللقاء الإعلامي أشرف جابر.

جدير بالذكر أن ملتقى التنوير أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان في يناير الماضي بهدف مناقشة القضايا المفاهيمية وعلاقتها بالواقع المصري لطرح الأسئلة والوصول لإجابات فاعلة في المحيط الثقافي وسوف يعقد اللقاء في السادسة مساءً يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022.

أفضل 8 هواتف بسعر أقل من 5000 جنيه

تعرف عليها
قصور الثقافة هشام عطوة ملتقى التنوير أسوان

الخبر التالى:

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا