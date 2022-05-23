انطلاق مؤتمر الهيئة الإنجيلية في الإسكندرية

كتب- إسلام لطفي:

انطلق مؤتمر الشباب وصناعة التغيير، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور بعض قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف، وتدور الجلسة الأولى حول تمكين الشباب وصناعة المستقبل للمهندس خالد عبد العزيز- وزيرالشباب والرياضة السابق والدكتورة. غادة على عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس جامعة القاهرة، ويقود الجلسة حلمي النمنم - وزير الثقافة السابق.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الثانية غدًا الثلاثاء، حول قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع للكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

ويقود الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدياتوبيا.

وتأتي فعاليات الجلسة الثالثة غدا حول قضية الشباب و تعزيز ثقافة التسامح، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، وبحضور الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو لجنة العفو الرئاسى ويقود الجلسة الدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.