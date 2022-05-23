احذر.. 10 أعراض تكشف إصابتك بمرض السكر

(مصراوي):

قالت وزارة الصحة، إن هناك 10 أعراض تظهر الإصابة بمرض السكري، وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يجب الحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

والأعراض العشرة هي:

1- العطش الشديد وجفاف الفم.

2- نقص مفاجئ في الوزن.

3- تأخر في التئام الجروح.

4- حكة والتهابات جلدية.

5- ألم وتنميل في الأطراف.

6- اضطرابات في البصر.

7- حرارة في القدمين.

8- كثرة التبول.

9- تعب وإرهاق.

10- الجوع الشديد.