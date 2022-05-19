محافظ القاهرة: ربط محوري الأوتوستراد وزهراء المعادي بمحور حسب الله الكفراوي

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتوسعة شارع زهراء المعادي ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة والتي تقوم بها الدولة لتسهيل ربط محوري الأوتوستراد وزهراء المعادي بمحور حسب الله الكفراوي الذي يربط المقطم والأسمرات بشرق القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، أن الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

كما شهد محافظ القاهرة أعمال نقل الأشجار الموجودة بالشارع إلى شارع الخمسين بالبساتين والتي تتم بأحدث معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة ليتم زراعتها في مكان آخر حفاظًا على الثروة الشجرية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن معدات نقل وإعادة زراعة الأشجار تعد سابقة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم ضم أحدث الوسائل والمعدات التي تستخدم في نقل وإعادة زراعة الأشجار والنخيل للحفاظ على الأشجار التي يتم نقلها من مناطق التطوير بزراعتها في أماكن أخرى.

وشدد محافظ القاهرة خلال متابعته عمل معدات شفط القمامة من الشارع والتي تم إدخالها مؤخرًا لرفع كفاءة النظافة بجميع أحياء العاصمة على ضرورة استمرار اعتماد هيئة النظافة على مواردها وبحث سبل تعظيمها مع استغلال الكوادر المميزة التي تزخر بها الهيئة لإظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.​