يقتل 50% من المدخنين.. الصحة تكشف نسب استهلاك المصريين للتبغ - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديوجراف" يكشف نسب استهلاك المصريين من التبغ، ونسب الموت بسبب هذا التدخين.

وأوضحت وزارة الصحة أن التبغ بكل أشكاله، مثل: السجاير والشيشة، والتبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، يقتل 50% من المدخنين.

وأشارت إلى أن حوالي 22.8% من المدخنين في مصر يستهلكون التبغ، منهم 18% من طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية.

وأكدت أن التبغ يسبب مشكلات خطيرة مثل: ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، وضيق التنفس وسرطان الرئة والمثانة، منوها بأن حوالي 45% من غير المدخنين والأطفال يتعرضون لمخاطر التبغ.

ولفتت إلى أن التبغ المسخن قاتل ومدمر مثل السجائر العادية والشيشة والسجائر الإلكترونية مثل: النيكوتين، والكادميوم، والقطران.

لمتابعة أضرار التبغ والخطوات التي تساعدك على التوقف عن التدخين شاهد "الفيديوجراف" التالي: