غرامات مالية.. الجيزة تحذر من الكتابة على الجدران والأسوار

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت محافظة الجيزة، المواطنين من تشويه أعمال التطوير، مثل الكتابة على الجدران والأسوار والحوائط بالطرق العامة، موضحة أنه إهدار وعدم مسؤولية.

وقالت المحافظة في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":"خلي بالك.. هذا التشويه يعرضك للمسائلة القانونية والغرامات المالية".

وناشدت المواطنين، بضرورة التعاون مع أجهزة محافظة الجيزة، والحفاظ على مقدرات التطوير، من أجل أن تستمر الطرق بشكلها الحضاري.