حدث في 8 ساعات| الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين وغلق مؤقت لمحطة العتبة في هذا الموعد​

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا، وتوريد أكثر من مليونين و140 ألف طن قمح، وقرار جديد من الحكومة بشأن الموظفين، وغلق مؤقت لمحطة العتبة الجمعة المقبلة بسبب الأعمال الإنشائية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين خلال اجتماع لجنة الخطة بالبرلمان

قال سعد صديق المشرف علي قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إنه تمت الموافقة على موازنة مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وستتم التعيينات خلال العام المالي الجديد، وهناك تحسين في مرتبات المدرسين، وتبلغ الزيادة وفقًا للموازنة الجديدة 800 جنيهًا لكل المعلمين الذين شاركو في التطوير.

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بعد استعراض الموقف الوبائي.. توجيه من السيسي بشأن كورونا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

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رئيس الوزراء: تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و١٤٠ ألف طن قمح

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

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بشأن الإعارات والإجازات.. قرار جديد من الحكومة بشأن الموظفين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

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مفيش رقم قَل.. قطاع الموازنة بـ"التعليم": اعتماد 131 مليار جنيه في موازنة 2022- 2023

قال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إننا ملتزمون بالاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلي في مشروع موازنة التعليم للعام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.

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"عمال مصر": فوز 20 سيدة بالانتخابات العمالية بشركات الإنتاج الحربي

أعلنت النتائج الأولية للانتخابات العمالية، عن فوز 20 سيدة يمثلن العاملين بشركات الإنتاج الحربي.

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أزمة مقبرة طه حسين تصل النواب.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوضع البديل

تقديم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ضد وزير التنمية المحلية بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين.

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غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث في هذا الموعد

أعلنت شركة "أر آية تي بي" ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، إغلاق مؤقت لمحطة العتبة، يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط نفسه.

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