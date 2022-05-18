بالصور.. إغلاق مستشفى خاص في القاهرة ونقل المرضى لآخر حكومي

كتب - أحمد جمعة:

أغلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة "حدائق القبة" بمحافظة القاهرة، خلال حملة تفتيشية نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، ضمن الحملات الرقابية المستمرة على كافة المنشآت الطبية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه بالمرور على المستشفى تبين عدم الالتزام بمعايير وسياسات مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلاً عن رصد (عدم اكتمال التجهيزات الخاصة بعدد من الأقسام، تهالك الفرش الداخلي،عدم وجود شبكة غازات، اسطوانات الأكسجين غير مؤمنة، عدم الحصول على رخصة تداول النفايات، عدم فصل النفايات).

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، أن المعمل وعيادتي الأسنان والعلاج الطبيعي بالمستشفى غير مرخصتين، فضلاً عن إغلاق جناح العمليات وعدم توافر تعقيم مركزي، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية، لافتاً إلى رصد عدم وجود فرق التمريض بالمستشفى، كما أن العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.

وأشار المصدر إلى نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة واستكمال علاجهم، مؤكداً استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى.