مفتي الجمهورية: مؤتمر عالمي لمناقشة آليات مكافحة التطرف.. يونيو المقبل

لندن- أ ش أ

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مركز سلام التابع للأمانة العامة، سيعقد مؤتمرًا عالميًّا في 6 من شهر يونيو المقبل؛ لمناقشة آليات مكافحة التطرف والوقاية منه ووضع مبادرات لعلاجه.

وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سيهدف إلى تعميق النقاشات الدينية والأكاديمية حول ظاهرة التطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البحثية والخبراء المختصين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وأشار علام إلى أن المؤتمر يعد أكبر تجمع للمتخصصين في مجال مكافحة التطرف، حيث يحضره (مفتون، وزراء، قيادات تنفيذية، رجال فكر وإعلام، رؤساء مراكز بحثية معنية، أكاديميون، باحثون متخصصون)، ويهدف إلى الخروج بمبادرات علمية تدعم عملية مكافحة التطرف.