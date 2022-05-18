الحكومة تحسم الجدل بشأن تعميم نظام "الأوبن بوك" على جميع الصفوف الدراسية

كتب محمد غايات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعميم نظام "الأوبن بوك" في جميع الصفوف الدراسية.

وبحسب بيان للمركز، تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام "الأوبن بوك" في جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن نظام الأوبن بوك المتمثل في "كراسة المفاهيم" المعدة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقي الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).