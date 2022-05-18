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أزمة مقبرة طه حسين تصل النواب.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوضع البديل

01:25 م الأربعاء 18 مايو 2022
أزمة مقبرة طه حسين تصل النواب.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوضع البديل

مقبرة طه حسين

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كتب- مصراوي:

تقديم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ضد وزير التنمية المحلية بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين.

وقال النائب مغاوري في طلب الإحاطة إن محافظة القاهرة تريد إنشاء محور جديد باسم الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق.

وأضاف أن هناك أحاديث عن إزالة مقبرة طه حسين لإنشاء المحور وهذا يمثل ضرارا ويجب البحث عن بديل.

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