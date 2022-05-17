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تسبب السرطان.. الصحة تحذر من إسراف استخدام المضادات الحيوية

11:48 م الثلاثاء 17 مايو 2022
تسبب السرطان.. الصحة تحذر من إسراف استخدام المضادات الحيوية

حسام عبدالغفار

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كتب - أحمد جمعة:

حذر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، من الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية، حيث يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

وقال متحدث الوزارة في منشور توعوي اليوم، إن دراسة سويدية شملت حوالي 40545 مصابًا بسرطان القولون، لفتت إلى وجود علاقة قوية بين الإصابة بسرطان القولون والاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقدم نصائح جاءت كالتالي:

- استخدام المضاد الحيوي بوصفة طبيب فقط.

- أكمل وصفة العلاج حتى آخر يوم حتى لو شعرت بالتحسن.

- لا تستخدم مضادات حيوية منتهية الصلاحية.

- لا تشارك المضادات الحيوية مع أحد.

حذر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

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