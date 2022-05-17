Masrawy logo white

إعلان

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة القاهرة

11:31 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة القاهرة

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء، أفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام الكائن مقرها (۸۲ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الدور الثالث، محافظة القاهرة) "، والتي تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تمنح دبلومة مُتخصصة في المجالات التالية: (المُذيع الشامل - التعليق الصوتي الشاملة - الدوبلاج - الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي)، كما تدعى بأنها أكاديمية مُتخصصة في التدريب الإعلامي بالطريقة الأمريكية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
خالد عبدالغفار إغلاق كيان وهمي وزير التعليم العالي لجنة الضبطية القضائية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. طقس متقلب.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد ثم أجواء باردة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا