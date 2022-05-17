وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة القاهرة

كتب- أسامة علي:

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء، أفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام الكائن مقرها (۸۲ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الدور الثالث، محافظة القاهرة) "، والتي تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تمنح دبلومة مُتخصصة في المجالات التالية: (المُذيع الشامل - التعليق الصوتي الشاملة - الدوبلاج - الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي)، كما تدعى بأنها أكاديمية مُتخصصة في التدريب الإعلامي بالطريقة الأمريكية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.