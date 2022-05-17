برلمانية تنتقد القصور التشريعي لتهيئة مناخ الإبداع وريادة الأعمال

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين الوزارات في ملفات ريادة الأعمال ومراكز الإبداع التكنولوجي.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

وقالت النائبة، إن هناك قصور تشريعي في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الإبداع وريادة الأعمال، وعلينا الانتباه لهذا الأمر جيدًا، والتصدي له في أقرب وقت.

وأشادت النائبة، بأداء وزارة الشباب والرياضة، التي تقوم بعمل مشروعات تتعلق بالرقمنة والألعاب الإلكترونية، مطالبة وزارة الإتصالات أن تحذو حذوها تبني هذا الملف.

وأشارت "سعيد"، إلى أن الألعاب الإلكترونية تشكل وعي الأطفال وعلى الوزارات المعنية التعاون في إنشاء أماكن للألعاب الإلكترونية لانتشال الشباب من الاستهداف عن طريق ألعاب البابجى وغيرها.